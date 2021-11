Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte räuberische Erpressung am Busbahnhof Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 05.11.2021, kam es um 15:50 Uhr am Busbahnhof Buer zu einem versuchten Raubdelikt. Ein 14jähriger Gelsenkirchener hielt sich an einem der dortigen Bussteige auf, als er von drei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Alle drei hätten ihn aufgefordert, ihnen Geld auszuhändigen, wenn er nicht geschlagen werden wolle. Als der Geschädigte verneinte, habe einer der Täter ihn mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geboxt und vor die Hüfte getreten. Der Vorfall wurde von Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt beobachtet, welche umgehend die Polizei alarmierten. Die drei flüchtigen Tatverdächtigen (16, 16 und 17 Jahre alt) konnten im Nahbereich angetroffen werden. Sie wurden nach erfolgter Personalienfeststellung den Erziehungsberechtigten übergeben. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren.

