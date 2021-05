Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeieinsatz an Stadtbibliothek

Lingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Stadtbibliothek an der Karolinenstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Passantin hatte gegen 15.40 Uhr ein aufgebrochenes Fenster an dem Gebäude festgestellt. Weil nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch im Gebäude befinden, wurde es von mehreren Streifenbesatzungen und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei umstellt. Als sich herausstellte, dass die Bibliothek nachweislich von den Tätern nicht betreten wurde, rückten die Beamtinnen und Beamten wieder ab. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell