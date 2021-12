Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch Am Breitenweg in Winzeln

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 10:10 Uhr und 11:20 Uhr, brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus "Am Breitenweg" ein. Dabei wurden in den Wohnungen Schubladen und Schränke durchwühlt. Durch das entwendete Diebesgut und die Beschädigungen an den Wohnungstüren entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. In der Bottenbacher Straße, unmittelbar beim aufgebrochenen Mehrfamilienhaus, sah ein Zeuge zwei verdächtig wirkende Frauen. Die Frauen waren circa 20-25 Jahre alt und ca. 170 groß, trugen beide Wollmützen und Schal. Eine Frau war mit einer hellen Felljacke mit Kapuze bekleidet. Die beiden Frauen seien von der Straße Am Breitenweg fußläufig gekommen und anschließend in ein silbernes bzw. graues Auto gestiegen und in Richtung Innenstadt gefahren. Das Auto soll in der Bottenbacher Straße in der Nähe zur Einmündung Am Breitenweg abgestellt gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber die zum silbernen bzw. grauen Auto, den beiden Frauen bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ki-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell