Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht -Leitplanke beschädigt

Münchweiler-Rodalben-L497 (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 01.12., bis Montag, 06.12., 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 497 zwischen Rodalben und Münchweiler die Leitplanke auf einer Länge von 32 Metern. Die Unfallstelle befand sich von Münchweiler kommend kurz nach der Ausfahrt Merzalben in Richtung Rodalben. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell