Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch in der Dankelsbachstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 09:15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter eine Wohnung im 3. Stock des Mehrfamilienhauses, Dankelsbachstraße 42, aufzuhebeln. Die Haupteingangstür war nicht abgeschlossen, so dass jedermann das Anwesen betreten konnte. Dem Täter gelang es nicht, die Tür zu öffnen, weshalb es beim Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro blieb. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

