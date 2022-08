POL-GM: Katalysator gestohlen

Lindlar (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sülztalstraße ist am Mittwoch (17. August) eingebrochen worden. In der Tatzeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gelangten die Täter vermutlich über die Hauseingangstür in das Gebäude. Im ersten Stock machten sich die Einbrecher an einer Wohnungstür zu schaffen, sodass Holzstücke aus der Tür herausbrachen und das Türschloss verbogen wurde. In der Wohnung ...

