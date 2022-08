Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichshof (ots)

Ein Motorradfahrer aus Wiehl ist am Mittwoch (17. August) nach einem Unfall in Reichshof-Stein in eine Kölner Klinik geflogen worden. Der 25-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12.20 Uhr auf der L148 aus Richtung Heischeid kommend in Richtung Obersteimel. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell