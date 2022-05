Stadtlohn (ots) - In der Nacht zum Sonntag versuchten bisher unbekannt Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Am Esch" einzudringen. Die Täter hatten in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr im Hauseingangsbereich eine Scheibe eingeschlagen und wurden vermutlich von den aufgeschreckten Hunden im Flur von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) ...

mehr