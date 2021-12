Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Mayen-Kürrenberg am 01.12.2021 - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am 01.12.2021 nutzten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:50 Uhr die kurzfristige Abwesenheit der Wohnungseigentümerin in der Sonnenstraße in Mayen-Kürrenberg aus, um über ein Fenster in die im Erdgeschoss befindliche Wohnung einzubrechen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Aufgrund des Tatzeitraums und der Nähe zum Kindergarten erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bzw. im Stadtteil MY-Kürrenberg aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Mayen, Tel: 02651/8010.

