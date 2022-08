Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision beim Abbiegen

Reichshof (ots)

In Reichshof-Pochwerk sind am Dienstag (16. August) zwei Autofahrer bei einer Kollision leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Gummersbacher bog um 14:47 Uhr mit seinem silbernen Daimler von der Zufahrtsstraße des Industriegebietes nach links auf die vorfahrtsberechtigte Straße "Am Pochwerk" ab und beabsichtigte in Richtung Derschlag zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Derschlag kommenden blauen Fiestas eines 26-jährigen Reichshofers. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten war die Straße bis etwa 16 Uhr komplett gesperrt.

