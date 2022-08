Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Wipperfürth (ots)

In Egerpohl sind am Dienstagnachmittag (16. August) zwei Autos miteinander kollidiert. Ein 30-jähriger Mann aus Kierspe fuhr um 16:55 Uhr mit seinem VW Multivan auf der Straße Egerpohl aus Richtung B237 kommend in Fahrtrichtung Lendringhausen. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Volvo eines 55-jährigen Wipperfürthers. Der Wipperfürther klagte über leichte Schmerzen; ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand nicht unerheblicher Sachschaden; der Volvo wurde abgeschleppt.

