Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flucht vor Verkehrskontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 15.02.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12:15 Uhr, war von der Polizei eine Kontrollstelle in der Deutschen Straße / Freiastraße eingerichtet worden. Hierbei wurden verschiedene Verstöße festgestellt, wie Verstöße gegen die Gurtpflicht, telefonieren mit dem Handy während der Fahrt und mangelnde bzw. fehlende Kindersicherungen. Gegen 12:00 Uhr entzog sich ein Auto der Kontrolle und konnte im näheren Umfeld nicht mehr aufgefunden werden. Es handelte sich um einen schwarzen Fiat 500 mit Heidelberger Kennzeichen (HD). Er bekam eindeutige Anhaltezeichen von einer Polizeibeamtin, welchen er zunächst auch Folge zu leisten schien. Dann gab er jedoch wieder Gas und raste in Richtung Kreuzung Frankenthaler Straße / Rohrlachstraße davon. Hierzu überholte er auf dem Fahrrad- und Gehweg einen weißen Transporter. Eine Streife der Kontrollstelle nahm die Verfolgung auf, konnte das Auto im Nahbereich jedoch nicht mehr auffinden.

Der Fahrer war männlich, etwa 18 - 23 Jahre alt, hatte kurze Haare (an den Seiten kurz, oben etwas länger), eine schlanke Statur und ein schmales Gesicht.

Möglicherweise gefährdete er während seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Fahrradfahrer oder andere Fahrzeuge.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Fiat 500 mit "HD" Kennzeichen und seinen Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden. Zudem bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, die sich durch den schwarzen Fiat gefährdet gefühlt haben, sich bei der Polizei zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

