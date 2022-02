Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 17-Jähriger überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 15.02.2022, gegen 12:00 Uhr, meldete ein 17-Jähriger der Polizei, dass er gerade in der Saarlandstraße überfallen worden sei. Als die Polizeibeamten eintrafen, erklärte ihnen der blutende 17-Jährige, dass er mit der Straßenlinie 6 gefahren sei und als er ausgestiegen sei, seien drei andere Jugendliche auch aus der Straßenbahn gestiegen. Sie hätten ihn anschließend in einen Hinterhof gezogen und dort sei er gefragt worden, ob er Geld habe. Als er dies verneint habe, sei er von einem der Jugendlichen mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen worden. Währenddessen sei er von einem der anderen Jugendlichen nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem die drei Jugendlichen bei ihm nichts gefunden hatten, hätten sie von ihm abgelassen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizeibeamten suchten die Umgebung ab, konnten aber niemanden mehr finden. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

