Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Telekom Gebäude

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.02.2022, gegen 18:00 Uhr und dem 15.02.2022, gegen 07:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür im Bereich der Kantine des Telekom-Gebäudes in der Rheinallee auf und gelangten in einen unmittelbar dahinterliegenden Lagerraum. Dort stahlen sie insgesamt drei Säcke mit Pfandflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell