Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung vor Trickbetrügern! Falsche Ordnungsamtsmitarbeiter stehlen Schmuck

Ludwigshafen (ots)

Am 15.02.2022, gegen 12:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täter, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, bei einer 86-Jährigen und einem 92-Jährigen in Ludwigshafen an der Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. Sie wollten die Wohnung des Ehepaars betreten, um angeblich die Impfnachweise und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überprüfen. Einer der beiden Täter wies sich mit einem angeblichen Dienstausweis des Ordnungsamtes aus und drohte mit der Polizei, wenn der Zutritt nicht gestattet werden würde. So sehr unter Druck gesetzt, gewährten die beiden Senioren den Tätern Eintritt in ihre Wohnung. Während sie sich mit dem einen Täter in das Wohnzimmer begaben, um dort die Hygienemaßnahmen zu überprüfen, ging der zweite Täter in das Schlafzimmer und stahl Schmuck. Das Ehepaar stellte den Diebstahl erst fest, nachdem die beiden unbekannten Täter die Wohnung wieder verlassen hatten.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen! Sprechen Sie bitte auch mit Ihren Angehörigen, Verwandten und Bekannten darüber!

Beachten Sie, dass niemand zu Ihnen nach Hause kommen wird, um dort Impfnachweise oder Hygienevorschriften zu überprüfen!

Trickdiebstähle in Wohnungen und Häusern sind ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von offiziellen Funktionen, Notlagen oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter, sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell