Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallaufnahme-Team ab dem 1. September auch in Münster - Digitalisierung im Straßenverkehr erfordert Spezialisierung bei der Unfallaufnahme

Münster (ots)

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team wird ab dem 1. September 2021 auch bei der Polizei Münster eingerichtet. 13 Expertinnen und Experten werden zunächst vorbereitet und geschult, um zukünftig Verkehrsunfälle mit Getöteten und Schwerstverletzten noch genauer und aussagekräftiger aufzunehmen. Die Spezialistinnen und Spezialisten werden auch bei Verkehrsunfällen mit besonderen Spurenlagen oder nach Kraftfahrzeugrennen eingesetzt. Die Technik und das spezielle Wissen können in der Zukunft auch für schwierige Tatortaufnahmen in anderen Bereichen eingesetzt werden. Anfang kommenden Jahres soll das Team einsatzklar sein. Für Polizeipräsident Falk Schnabel ist das Verkehrsunfallaufnahme-Team ein entscheidender Fortschritt für die Polizeiarbeit im Verkehrsbereich: "Die Spurenlage bei Verkehrsunfällen wird durch die fortschreitende Digitalisierung der Fahrzeuge immer komplexer. Mit speziell ausgebildeten Profis und modernster Technik verbessern wir unsere Fähigkeit, den Hergang von schweren Verkehrsunfällen beweissicher nachzuvollziehen", erläuterte Schnabel. Diese Erkenntnisse helfen uns nicht nur bei der Prävention zukünftiger Schadensereignisse. Wir sind es auch den Opfern und Angehörigen schuldig, alles zu versuchen, um die Unfallursachen in jedem Einzelfall bestmöglich aufzuklären. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass wir nach erfolgter Ausbildung der neuen Kolleginnen und Kollegen Anfang Januar 2022 mit unserem Team an den Start gehen können." Bereits seit 2018 sind drei Polizisten und seit 2020 ein Vermessungstechniker und ein Kfz-Mechatroniker für die Sicherung digitaler Spuren nach Verkehrsunfällen in Münster im Einsatz. "Im Stadtgebiet Münster, auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Münster und in den umliegenden Behörden haben wir mit dem Einsatz unserer Spezialisten schon jetzt gute Erfahrungen gemacht", erläutert Katrin Goldschmidt, Leiterin der Direktion Verkehr, die Arbeit der Experten. "Ich begrüße es, dass wir in Zukunft mit dem VU-Team diese wichtige Aufgabe anpacken und die Qualität der Unfallaufnahme so noch weiter steigern".

