Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Radevormwald (ots)

In der Straße "Auf der Brede" in Dahlerau ist am Sonntag (14. August) ein blauer VW Lupo beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Lupo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Lupo parkte im Tatzeitraum zwischen 7:30 Uhr und 13:47 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Keilbecker Straße. Die Polizei sicherte an dem Lupo Spuren, darunter auch weiße Lackanhaftungen an der Frontstoßstange sowie am Kotflügel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Nach Zeugenaussagen parkte zur Tatzeit vor dem Lupo ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell