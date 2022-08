POL-GM: Nach Kontrolle war der Führerschein weg

Bergneustadt (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schürenfeld" sind Unbekannte am Samstag (13. August) eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie erbeuteten eine Geldbörse. Eine Bewohnerin sah noch, wie ein weißer Opel Kombi mit Essener Kennzeichen davon fuhr. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe ...

