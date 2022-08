Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falsche Pflegedienstmitarbeiterin ergaunert Geld und Schmuck

Lindlar (ots)

Eine 90-Jährige aus Lindlar ist am Sonntag (14. August) von einer falschen Pflegedienstmitarbeiterin betrogen worden. Die unbekannte Frau klingelte gegen 14.30 Uhr bei der Seniorin und gab sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. Da die Seniorin tatsächlich die Unterstützung eines Pflegedienstes erhält, gewährte sie der Frau Zutritt in ihre Wohnung in der Korbstraße. Als die vermeintliche Mitarbeiterin die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die 90-Jährige, dass ihre Goldkette und Bargeld verschwunden waren. Daraufhin rief die Seniorin bei dem Pflegedienstleister an, wo ihr mitgeteilt wurde, dass zum Tatzeitpunkt keine Mitarbeiterin bei ihr gewesen sei. Die Trickdiebin war etwa 160 bis 165 cm groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von hagerer Statur. Sie hatte schulterlange blonde Haare und trug weiße Kleidung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 / 8199 0.

