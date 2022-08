POL-GM: Verkehrsschild abgesägt - Zeugen gesucht

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen hatten es Diebe in der Nacht von Montag (15. August) auf Dienstag auf Treibstoff abgesehen. Aus einem Lastwagen zapften die Unbekannten etwa 600 Liter Diesel ab. Der LKW parkte zwischen 23.45 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Rastplatz Bellingroth an der A4 in Fahrtrichtung Olpe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

