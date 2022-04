POL-PDLD: Landau - Diebstahl aus Umkleidekabine der Sporthalle

Wörth am Rhein (ots) - In der Zeit von 26.04.2022, 18:00 Uhr bis 29.04.2022, 11:30 Uhr wurden in der Hartmannstraße in Wörth durch unbekannte Täter vier Fahrzeuge zerkratzt, welche am Straßenrand geparkt standen. In den Tagen zuvor kam es bereits zu Sachbeschädigungen ähnlicher Art. Der bisher entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in ...

