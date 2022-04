Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstoß gegen das Waffengesetz

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 22:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim durch einen Verkehrsteilnehmer eine stark alkoholisierte Person in der Ludwig-Erhard-Straße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife ein 44-jähriger Mann aus Germersheim, auf dem Gehweg sitzend angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab er an, sich zuvor in einer Bar im Innenstadtbereich aufgehalten zu haben und nun den Heimweg antreten zu wollen. Die Beamten konnten im Rahmen der Personenkontrolle bei dem Mann ein Butterflymesser auffinden und sicherstellen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er einem Familienangehörigen überstellt. Den 44-Jährigen erwartet aufgrund des mitgeführten Butterflymesser eine Strafanzeige.

