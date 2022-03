POL-LB: Sindelfingen: Trunkenheitsfahrt endet mit Blutentnahme

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 11:00 Uhr wurde ein Ehepaar in der Solitudeallee in Ludwigsburg Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Gegen 09:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür des Ehepaars und erklärte, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs Überprüfungen an der Wasserleitung vornehmen müsse. Gemeinsam ging das Ehepaar mit dem seriös auftretenden Täter in das Obergeschoss ihres ...

mehr