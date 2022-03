Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kinder zündeln

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwei Kinder haben am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr auf einem Acker im Gewann "Gschnait" oberhalb des Schützenhauses in Neckarweihingen an drei Stellen gezündelt und dabei Äste/Schnittgut in Brand gesetzt. Von einer Zeugin verständigte Polizeibeamte fanden auf dem Acker drei größere Glutnester vor, die von der Feuerwehr abgelöscht werden mussten. Die beiden Kinder/Jugendlichen waren etwa 150 cm groß und dunkelhaarig. Beide trugen dunkle, kurze Hosen, einer ein weißes und der andere ein rotes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

