Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht vom 06.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall

Hückelhoven, Anschlussstelle BAB 46/L117

Am 06.10.2021, um 15.20 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Anschlussstelle der BAB 46 (L117n)/Gronewaldstraße (L117) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Fahrradfahrer aus Heinsberg und einem 27-jährigen LKW-Fahrer aus Heinsberg. Der LKW Fahrer befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Millich kommend in Fahrtrichtung Ratheim. Der Fahrradfahrer beabsichtigte hinter dem Kreisverkehr aus Richtung Millich kommend die Fahrbahn an der Querungshilfe zu kreuzen und übersah den LKW, der sich bereits bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr befand. Der Fahrradfahrer erlitt beim Unfall schwerste, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme musste der Unfallort gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der L 117 führte. Um 17.10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Das beschädigte Fahrrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell