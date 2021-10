Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Oidtmannhof war das Ziel von Einbrechern. Nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich am Dienstag (05. Oktober) zwischen 8 Uhr und 12 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell