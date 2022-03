Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Trickdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 11:00 Uhr wurde ein Ehepaar in der Solitudeallee in Ludwigsburg Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Gegen 09:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür des Ehepaars und erklärte, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs Überprüfungen an der Wasserleitung vornehmen müsse. Gemeinsam ging das Ehepaar mit dem seriös auftretenden Täter in das Obergeschoss ihres Wohnhauses. Hier wurden sämtliche Wasserhähne über einen längeren Zeitraum voll aufgedreht und der Unbekannte verständigte sich dem Anschein nach über ein Funkgerät mit einem imaginären Mitarbeiter. Nachdem der Täter mit seiner Arbeit fertig war, verließ er wieder das Wohnhaus. Im Nachgang stellten die Senioren den Diebstahl von Bargeld sowie einer Gedenkmünze im Wert von mehreren hunderte Euro fest. Mutmaßlich hatte der vermeintliche Monteur die Hauseingangstüre offen gelassen und ein Komplize nutze das Ablenkungsmanöver aus. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

