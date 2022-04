Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall endet glimpflich

Bild-Infos

Download

Oberotterbach (ots)

Am 29.04.2022 gegen 09:40 Uhr befuhr der 86-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Benz die Weinstraße in Oberotterbach in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Am Stoppschild zur B38 missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden PKW-Fahrers eines Audi TTs. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf die Leitplanke geschleudert. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B38 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell