Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Wanne-Eickel: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Polizei sucht nach drei Männern, die einen Senioren in Wanne-Eickel ausgeraubt haben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Der Vorfall hat sich am Sonntagnachmittag, 19. Dezember, in der Bankfiliale an der Wanner Straße 6 ereignet. Ein 70-Jähriger aus Herne wollte dort gegen 15.15 Uhr Geld abholen. Währenddessen wurde er unvermittelt von drei Männern angegangen - sie stießen ihn zur Seite, rissen sein Bargeld an sich und flüchteten in Richtung des Wanne-Eickeler Hauptbahnhofs. Der 70-Jährige blieb unverletzt.

So werden die Täter beschrieben: alle drei waren männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet; zudem trugen alle drei dunkelblaue Wollmützen und Mund-Nasenbedeckungen. Zwei der Männer waren zwischen 170 und 175 cm groß, der dritte etwa 185 cm. Laut Zeugenangaben unterhielten sich die Personen mutmaßlich in einer arabischen Sprache.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Hinweise.

