Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter bestiehlt Senior in Wohnung - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein unbekannter Mann hat einen Senior in einer Wohnung in Herne bestohlen - er hatte sich als "Scherenschleifer" ausgegeben. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Am Samstagnachmittag, 18. Dezember, verschaffte sich der Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines 82-jährigen Herners an der Breddestraße. Der Mann bot an, Scheren zu schleifen. Als Bezahlung forderte er einen dreistelligen Betrag. Dies war der Senior nicht bereit zu bezahlen. Der Unbekannte riss dem Herner daraufhin unvermittelt die Geldbörse aus der Hand und flüchtete aus der Wohnung.

Der Mann soll nach Zeugenangaben etwa 45 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat braune, glatte Haare und trug eine mittelhelle Jeans sowie eine enge, dünne Jacke.

Das Fachkommissariat für Diebstahlsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der Mann im Bereich der Breddestraße aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen melden sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl: -4441).

