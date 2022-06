Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Auto überschlägt sich, zwei Verletzte

Am Montag fuhr ein Senior in Schelklingen nicht möglichst weit rechts.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 91-Jähriger mit seinem Mercedes von der Schelklinger Innenstadt in Richtung Ehingen. Kurz nachdem er auf die B492 abgebogen war, fuhr er aus bislang unbekannten Gründen nicht möglichst weit rechts, sondern zur Mitte hin. Dabei streifte er den Spiegel eines Toyota, der in die Innenstadt abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf stieß sein Mercedes mit der Front eines VW zusammen. Durch diesen Aufprall wurde sein Auto derart abgewiesen, dass es sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei erlitten der 91-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an allen Fahrzeugen auf rund 25.000 Euro. Abschlepper bargen den Mercedes des Verursachers und den VW. Auf den 91-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

