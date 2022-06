Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Waldhütte brennt ab

Am Montag rückten Feuerwehr und Polizei nach Königsbronn aus.

Um 17.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Hütte im Bereich Eidarm bei Königsbronn brennen würde. Vor Ort bestätigten sich die Angaben. Die Hütte brannte komplett nieder. Reste riss die Feuerwehr zur Sicherheit ab und löschte Glutnester. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer beim Kamin ausgebrochen sein muss. Diesen hatten Arbeiter am Morgen in Betrieb genommen und in der Mittagspause nochmals überprüft. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Feuer im Kamin erneut entzündete und den Vollbrand somit verursacht haben könnte, so die ersten Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Polizei Heidenheim dauern an. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro.

