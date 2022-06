Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Über Rot gefahren

Am Montag kontrollierte die Polizei in Riedlingen den Verkehr.

Ulm (ots)

Um 9 Uhr fuhren die Beamten in einem zivilen Fahrzeug in der Neufraer Straße. Vor ihnen fuhr ein 62-Jähriger mit seinem BMW. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße fuhr der Mann in die Kreuzung ein, obwohl die für ihn gültige Ampel Rot zeigte. Die Polizei stoppte den 62-Jährigen und führte ein belehrendes Gespräch. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Hinweis der Polizei: "Gelb ordnet an: Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Rot ordnet an: Halt vor der Kreuzung", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also bei Gelb auf eine Kreuzung zufährt, darf schon nicht mehr hineinfahren. Und bei Rot erst recht nicht.

