Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wieder Einbruch, Geld weg

Am Montag schlugen Unbekannte in Heidenheim eine Scheibe ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster in der Heidenheimer Straße in Schnaitheim ein. So verschafften sich drei Unbekannte Zugang zum Geschäft. Im Inneren brachen die Täter ein Behältnis auf und kamen so an Geld. Dieses machen sie zu ihrer Beute. Danach flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von gut 4.000 Euro. Bereits Ende März war das Geschäft von Unbekannten angegangen worden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5180119

Die Polizei in Schnaitheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heidenheim (07321/322430) zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1145730

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

