POL-PPWP: Einbrecher stehlen Autoschlüssel und Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Samstag ein Betriebsgelände in der Wiesenstraße aufgesucht. Die Täter manipulierten vermutlich ein Rolltor und drangen so in die Firma ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Die Einbrecher stahlen einen Autoschlüssel und etwas mehr als 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

