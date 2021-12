Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung mit Sex-Video

Kaiserslautern (ots)

Zuerst stellte er eine Funktionsstörung an seinem Handy fest, jetzt wird ein 28-Jähriger von Unbekannte mit einem Sex-Video erpresst. Vermutlich haben die Täter zunächst den Computer des Mannes und dann sein Handy gehackt. Am Freitag erhielt der 28-Jährige eine E-Mail von ihnen. Die Erpresser forderten einen dreistelligen Betrag. Das Geld sollte der Mann in einer Kryptowährung zahlen, andernfalls würden sie das Video an seine Kontakte senden. Der 28-Jährige ging nicht darauf ein. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. |erf

