Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Montag, (28.02.) in der Zeit von 11.45 Uhr und 13.20 Uhr wurde in Mettingen, Am Markt 6, ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Opel Astra war in dem Bereich zwischen der Kirche und dem Gemeindezentrum auf einem gekennzeichneten Parkplatz abgestellt. Hier wurde der Pkw durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden hinten links am Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315

