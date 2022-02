Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch, Goldschmuck aus Erdgeschosswohnung gestohlen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (26.02.22) zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Amsivarierstraße aufgehebelt und sind in die Wohnung eingestiegen. Die Unbekannte durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Sie stahlen ersten Erkenntnissen zufolge Goldschmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

