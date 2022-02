Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht, Ford auf Bäckerei-Parkplatz beschädigt

Neuenkirchen (ots)

Am Sonntag (27.02.) gegen 15.15 Uhr ist an der Daimlerstraße 1 ein Ford B-Max beschädigt worden. Das Auto war auf dem Parkplatz der Bäckerei Triffterer abgestellt und wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Ermittlungen entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. Dieser Unfall wurde durch einen Zeuge oder durch eine Zeugin beobachtet. Der Zeuge oder die Zeugin hinterließ in der Bäckerei eine Nachricht, jedoch leider ohne die Personalien anzugeben. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

