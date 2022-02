Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen nach Unfall in Waschstraße gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (23.02.) ist es an der Werthmühlenstraße auf dem Gelände einer Autowaschanlage zu einem Unfall gekommen. Dabei ist zunächst die Waschstraße, danach ein Audi Q 7 beschädigt worden. Eine Autofahrerin war gegen 18.30 Uhr in der Waschanlage mit ihrem Auto gegen die rechte Torzange der Anlage gestoßen. Diese und ein Außenblech wurden dadurch stark verbogen und ragten zum Teil in die Fahrspur der Waschanlage. Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Kurz darauf fuhr ein Autofahrer mit seinem Audi Q 7 in die Waschanlage und stieß mit der hinteren rechten Seite gegen das hervorstehende Blech. Der Sachschaden am Audi sowie an der Waschanlage wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der flüchtige Pkw der Fahrerin, die die Waschstraße beschädigt hat, war ersten Ermittlungen zufolge ein Ford B-Max oder ein Ford Fiesta. Das Fahrzeug muss rechtsseitig beschädigt sein. Es wurden Teile eines Außenspiegels gefunden. Eine Zeugin informierte den Betreiber der Waschstraße über den Unfall. Sie hinterließ aber keine Personalien. Die Polizei bittet diese Zeugin sowie weitere Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell