Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rheine, Hecke und Mülltonnen in Brand gesetzt

Lengerich, Rheine (ots)

In Lengerich haben am Samstagabend (26.02.22) unbekannte Täter eine Hecke angezündet. Die Hecke befindet sich hinter einem Zaun an der Margarethestraße/Ecke Osnabrücker Straße, der Zaun verläuft entlang eines öffentlich zugänglichen Fuß- und Radwegs. Etwa 15 Meter der etwa drei Meter hohen Hecke brannten ab. Das Feuer wurde gegen 21.40 Uhr gemeldet. Es entstand kein Gebäudeschaden. Auch wurde durch den Brand niemand verletzt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Es gibt keine Täterhinweise. In Rheine haben am Sonntagabend (27.02.22) an zwei Straßen Mülltonnen beziehungsweise Container gebrannt. An der Alsenstraße stand auf Höhe der Hausnummer 16 gegen 22.00 Uhr ein Müllcontainer in Flammen. Zeugen hatten das Feuer gemeldet. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Die Zeugen hatten vor Ort zwei junge Männer beobachtet. Die Beschreibung lautet wie folgt: Beide trugen schwarze Rollerhelme, einer hatte dunkle, der andere weiße Schuhe an. Einer der Tatverdächtigen trug eine dunkle Jacke und darunter einen weißen Kapuzenpulli. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Mofa oder einem Moped vom Brandort. An der Lingener Straße brannten auf Höhe der Hausnummer 96 zwei schwarze Mülltonnen. Das Feuer wurde gegen 22.30 Uhr von Anwohnern gemeldet. Es konnte zügig gelöscht werden. Angaben zur Sachschadenhöhe gibt es nicht. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt in den drei Brandfällen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515 (Lengerich) sowie unter Telefon 05971/938-4215 (Rheine).

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell