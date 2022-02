Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (24.02.) wurde zwischen 11.00 Uhr und 11.29 Uhr an der Weberstraße 74 ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Seat Ibiza parkte auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto. Hier wurde er an der Beifahrerseite durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

