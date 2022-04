Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Citybike am helllichten Tag weggekommen

Freiburg (ots)

Eine Frau stellte am Sonntag, 03.04.2022, ihr graues Citybike der Marke Diamant, verschlossen an einem Fahrradständer bei einem großen Einkaufscenter in Friedlingen in der Hauptstraße ab. In dem Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr wurde das Citybike von einem Unbekannten gestohlen. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 1.600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell