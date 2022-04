Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Ein leicht Verletzter und 10000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Montag, 04.04.2022 gegen 07.00 Uhr in einem Kreisverkehr. Von Schopfheim herkommend fuhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem Mini in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte im Anschluss in die Schauinslandstraße rauszufahren. Im Bereich der Ausfahrtinsel kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein Verkehrszeichen um und prallte seitlich an ein dort wartenden Hyundai. Der 55 Jahre alte Hyundai-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Mini-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell