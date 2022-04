Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Samstag, 02.04.2022, kurz vor 19.00 Uhr, zwei dunkel gekleidete junge Männer, welche wohl gerade versuchen würden ein Schloss eines schwarzen E-Bike der Marke Cube aufzubrechen. Beim Erkennen des Zeugen seien die beiden etwa 25 Jahre alten Männer davongerannt. Das E-Bike stand in der Basler Straße, in der Nähe des Meeraner Platz. Es war an einem Gegenstand angeschlossen. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell