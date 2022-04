POL-FR: Waldkirch: Plötzliche Eisfläche

Freiburg (ots) - In Istein wurden am Samstagabend, 02.04.2022, an einem Einfamilienhaus in der Neue Straße Aufbruchspuren an einer Tür zum Wintergarten sowie an einem Fenster festgestellt. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Der Einbruchsversuch könnte auch schon ein paar Tage zurückliegen. Das ...

