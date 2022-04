Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Fahrraddiebstähle über das Wochenende

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurden der Polizei bislang zwei Fahrraddiebstähle gemeldet. In der Nacht von Freitag, 01.04.2022, auf Samstag, 02.04.2022, wurde in der Carl-Maria-von-Weber-Straße aus einem frei zugänglichen Hinterhof eines Mehrfamilienhauses ein verschlossenes Trekking-E-Bike der Marke NCM gestohlen. An dem E-Bike war ein Lenkerkorb sowie eine Werkzeugtasche angebracht. Der Diebsstahlschaden wird mit 1.100 Euro angegeben.

Am Samstagmorgen,02.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 08.40 Uhr, wurde in der Zeppelinstraße ein Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. Das Mountainbike stand unverschlossen in einem Fahrradständer vor der Haustür. An dem Mountainbike angebrachte Satteltaschen wurden an der Tatörtlichkeit zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro.

