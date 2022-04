Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Versuchter Rollerdiebstahl

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 03.04.2022 versuchten bislang unbekannte Täter einen Motorroller in der Thüringer Straße in Denzlingen zu entwenden. Hierzu zerrten sie den Roller aus einer Tiefgarage auf einen Fußweg und entfernten dort gewaltsam die Frontverkleidung. Der Versuch, den Roller im Anschluss kurzzuschließen misslang jedoch.

Ob ein Zusammenhang mit einem brennenden Roller in der Elzstraße in derselben Nacht besteht, klärt die Polizei derzeit. Hinweise zu beiden Fällen bitte an den Polizeiposten Denzlingen. Telefon: 07666/9383-0 oder rund um die Uhr an das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681-40740.

