Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Außenspiegel an Auto beschädigt

Gronau (ots)

Das Innenleben eines Außenspiegels hing an Kabeln herunter, als die Geschädigte am Montag gegen 20.35 Uhr zu ihrem Wagen kam. Sie hatte ihren schwarzen Mercedes gegen 18.00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Enscheder Straße unbeschädigt abgestellt. Die Täter haben die äußere Kunststoffverkleidung des Spiegels auf der Fahrerseite entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

