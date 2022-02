Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Spielothek

Bocholt (ots)

Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Montag bei einem Einbruch in eine Spielothek in Bocholt. Der Täter war mit Gewalt in das Gebäude an der Ebertstraße eingedrungen: Er hatte ein Fenster aufgehebelt, um hineinzukommen. Im Inneren machte sich der Einbrecher an drei Automaten zu schaffen und stahl Geld daraus. Zu der Tat kam es gegen 02.25 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

